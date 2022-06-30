Suriye'de 2016'da 90 ÖSO mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de 2016'da 90 ÖSO mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 YPG/PKK'lı terörist yakalandı

30.06.2022 10:52
Suriye'de 2016'da 90 ÖSO mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Suriye'de 2016'da terör örgütü YPG/PKK tarafından 90 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli Afrin'de yakalandı.

Suriye'de 2016'da terör örgütü YPG/ PKK tarafından 90 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli Afrin'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Nisan 2016'da PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, Ayn Dakne bölgesinde 76, Beluniye bölgesinde ise 14 olmak üzere 90 ÖSO mensubunu öldürdüğü olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaya katıldığı belirlenen 3 şüphelinin Afrin'de yakalandığı kaydedilen açıklamada, katliama katıldıklarını itiraf eden şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti." ifadelerine yer verildi.

Cenazeleri ailelerine teslim edilmemişti

PYD/YPG, Tel Rıfat'ı Şubat 2016'da işgal etmişti. Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne köyünü geri almak için nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO, çok sayıda savaşçısını kaybetmişti. Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının cansız bedenini araçlar üzerinde Afrin ilçe merkezinde dolaştırmış ve tüm girişimlere karşın ailelerine teslim etmemişti.

ÖSO mensuplarının naaşları, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Küçük Meydan köyünde bulunarak ailelerine teslim edilmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'PKK-YPG, FETÖ ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü muhataplarımıza anlatmış olduk' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'PKK-YPG, FETÖ ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü muhataplarımıza anlatmış olduk' dedi. Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 2016'da 90 ÖSO mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de 2016'da 90 ÖSO mensubunun öldürülmesine ilişkin 3 YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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