Suriye'de Anlaşma Uygulamasına Geçildi
Suriye'de Anlaşma Uygulamasına Geçildi

02.02.2026 15:08
Suriye hükümeti ve SDG arasındaki anlaşmanın uygulama süreci başladı, güvenlik güçleri konuşlandı.

(ANKARA) - Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan güvenlik ve idari entegrasyon anlaşmasına ilişkin uygulama sürecinin, bugün itibarıyla sahada fiilen başlatıldığı bildirildi.

Suriye medyasına konuşan Şam yönetimine yakın kaynaklar, anlaşmanın bugün itibarıyla "uygulama aşamasına geçtiğini" ve bu tarihin fiili başlangıç noktası olarak kabul edildiğini belirtti. SDG tarafından yapılan açıklamada, "taraflar arasında sahadaki koordinasyonun sürdüğü ve güvenlik düzenlemelerinin aşamalı olarak hayata geçirildiği" ifade edildi.

Bu kapsamda, Suriye devletine bağlı iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı kentlerine konuşlanmaya başladığı, bunun anlaşmanın ilk aşamasının uygulamaya konulduğunu gösteren somut adımlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Buna karşın bazı bölgesel ve uluslararası gözlemciler, anlaşmanın tüm maddeleriyle birlikte resmen ve eksiksiz şekilde yürürlüğe girdiğinin henüz netlik kazanmadığına dikkati çekiyor. Özellikle askeri yapıların entegrasyonu, komuta zinciri ve yerel idarelerin statüsüne ilişkin düzenlemelerin zamana yayılarak uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Yetkililer, Haseke ve Kamışlı'da güvenliğin sağlanması amacıyla geçici sokağa çıkma yasakları ilan edildiğini, kent merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını aktardı. SDG'ye bağlı yerel yönetimlerin ise halktan yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini istediği bildirildi.

Sahadan gelen bilgilere göre, Suriye iç güvenlik güçlerinin konuşlanmasının SDG unsurlarıyla doğrudan çatışmaya girmeden, koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edildi. Anlaşma çerçevesinde, SDG'ye bağlı bazı yerel güvenlik ve idari yapıların, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerle ortak çalışma esasına göre yeniden düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi. Kamu binaları ve kritik altyapı noktalarında Suriye devletine ait bayrakların yeniden görünür hale geldiği bildirildi.

Anlaşmanın siyasi boyutuna ilişkin değerlendirmelerde, Şam yönetiminin kuzeydoğuda egemenliğini kademeli olarak tesis etmeyi, SDG'nin ise askeri ve idari kazanımlarını tamamen kaybetmeden merkezi sisteme entegre olmayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan, Haseke'de konuşlanmanın ilk gününde sınırlı çaplı bir patlama ile bazı münferit güvenlik olaylarının yaşandığı, buna rağmen tarafların anlaşmaya bağlılıklarını yinelediği bildirildi. Uluslararası koalisyon güçlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Suriye'de Anlaşma Uygulamasına Geçildi

SON DAKİKA: Suriye'de Anlaşma Uygulamasına Geçildi - Son Dakika
