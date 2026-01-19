Suriye'de Ateşkes Görüşmesi Başarısız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Ateşkes Görüşmesi Başarısız

19.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PYD Üyesi Yusif, Şam'daki ateşkes görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını ve çatışmaların devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi arasında Şam'da yapılan ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını söyledi. Yusif, IŞİD'e karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un da Suriye'deki son gelişmelerde izlenen planın bir parçası olduğunu savundu.

Bölge medyasına Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif, SDG Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Şam'da yapılan ateşkes ve entegrasyon görüşmesine ilişkin, "Toplantı olumsuz sonuçlandı. Çünkü Şam, 'her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011'den öncesine dönecek' diyor. Hiçbir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Abdi ile Şara arasındaki görüşme, dün taraflar arasında varılan 14 maddelik bir ateşkes anlaşmasına rağmen, Suriye ordusunun SDG kontrolündeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü bir sürecin ardından gerçekleşti. Söz konusu ateşkes anlaşması SDG güçlerinin devlet kurumlarına entegre edilmesini ve Rakka, Deyrizor ve Haseke'de merkezi yönetimin yeniden konuşlanmasını öngörüyordu.

Ancak anlaşmadan kısa bir süre sonra taraflar karşılıklı olarak ateşkes ihlali suçlamalarında bulunurken, SDG, kendi kontrolündeki bölgelerde IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevlerine yönelik saldırılar ve çatışmalar yaşandığını duyurmuştu.

"Dün alınan kararlar sahada uygulanmadı"

Foza Yusif, dün varılan anlaşmadan bu yana sahada yaşananları işaret ederek "Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara'nın dün aldığı kararların hiçbiri sahada uygulanmadı" dedi. Mazlum Abdi'nin Şam'dan ayrıldığını kaydeden Yusif, "Buraya geldiklerinde durum değerlendirmesi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şam yönetiminin müzakere sürecindeki tutumunun değiştiğini savunan Yusif, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi bugün teslim edeceksiniz diyorlar. Tüm kurumlarınızı feshedeceksiniz. Petrol kuyularının tamamını teslim edeceksiniz. Okullardaki eğitim sisteminizi lağvedeceksiniz. Haseke'den SDG'nin çekilmesini istiyorlar. Kobani'de silahları bırakacaksınız diyorlar. Bize açıkça teslimiyet dayatılıyor ve biz bunu kabul etmeyeceğiz."

"Uluslararası Koalisyon bu planın içinde"

Yusif, Şam yönetiminin kendilerinden Kobani'yi (Ayn-al Arab) teslim etmelerini istediğini belirterek, Şedad'daki IŞİD tutuklularının serbest bırakıldığını ve IŞİD'in yeniden saldırılara başladığını söyledi. Yüsif, IŞİD'e karşı kurulan "Uluslararası Koalisyon'un da bu süreçte kendilerine yönelik planın bir parçası haline geldiğini" savunurken, güçlerinin Eyn İsa hattında bulunduğunu ve Kobani'nin şu anda kuşatma altında olduğunu ifade etti. ABD'yi bu gelişmelere "sessiz kalmakla" eleştiren Yüsif, Washington'un Paris Anlaşması'nın tarafı olarak bu tutumun ortağı konumunda olduğunu söyledi.

SDG'nin Fırat'ın doğusu ile Deyrizor ve Rakka'dan çekildiğini belirten Yusuf, "Arap aşiretleri çok olumsuz bir rol oynadı ve bu durum cephelerdeki tabloyu etkiledi." dedi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Ateşkes Görüşmesi Başarısız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:32:19. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Ateşkes Görüşmesi Başarısız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.