Suriye'de Baas Rejiminin Yıkılışı Kutlandı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kenti ile doğusundaki Bekaa bölgesinde binlerce kişi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının birinci yılı dolayısıyla, Lübnan'ın en kalabalık kentlerinden Trablusşam'da halk, ana meydanda toplanarak kutlama yaptı.

Suriye ve Lübnan bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık sloganlar atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Bekaa bölgesinde de Lübnanlılar, araç konvoylarıyla kutlamalara katıldı.