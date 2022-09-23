Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

23.09.2022 19:00
Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Esed rejimi kontrolündeki Halep'ten Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geçmek isteyen 20 sivil, rejimin kontrol ettiği alanlardan çıkışlara izin vermemesine üzerine alternatif yollara yönelerek rejim askerlerinin döşediği mayın tarlasına girdi.

Bab'ın güneydoğusundaki Fika köyü karşısındaki alanda mayınlı alana girerek mayına basan sivillerden 1'i öldü, 7'si yaralandı.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) aldığı güvenlik önlemleriyle sivil savunma ekiplerinin mayınlı alana girerek kurtardığı yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.

Yara almadan kurtulan siviller ise SMO unsurlarına sığınarak yardım talebinde bulundu.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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