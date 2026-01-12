Suriye'de Camii Saldırısına Operasyon - Son Dakika
Suriye'de Camii Saldırısına Operasyon

12.01.2026 16:27
DEAŞ'a yönelik operasyonda camiye bombalı saldırı yapan iki zanlı yakalandı, belgeler ele geçirildi.

Suriye'de İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren şüpheliler, yürütülen terör operasyonunda yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Aralık'ta Humus'un Vadi el-Zehab Mahallesi'nde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren zanlıların yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Ahmed Atallah el-Diyab ile Enes el-Zerrad'ın yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, mühimmatın yanı sıra, terör eylemlerine karıştıklarını kanıtlayan belgeler ve dijital deliller ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı aktarıldı. - HUMUS

Kaynak: İHA
