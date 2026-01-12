Suriye\'de Camii Saldırısına Operasyon

Suriye'de İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren şüpheliler, yürütülen terör operasyonunda yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Aralık'ta Humus'un Vadi el-Zehab Mahallesi'nde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren zanlıların yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Ahmed Atallah el-Diyab ile Enes el-Zerrad'ın yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, mühimmatın yanı sıra, terör eylemlerine karıştıklarını kanıtlayan belgeler ve dijital deliller ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı aktarıldı. - HUMUS