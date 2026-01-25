Suriye\'de Çatışmalar İnsani Durumu Kötüleştiriyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Kürtlerin öncülüğündeki milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesi tehdidi bulunuyor.Ana omurgasını, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam hükümeti güçleri arasındaki çatışmaların, Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durumu daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki koşulların "felaket" seviyesinde olduğunu duyurdu. Ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı, Türkiye sınırına yakın Kobani kentinin Şam'daki hükümetle müttefik olan güçler tarafından bir haftadan uzun süredir kuşatma altında tutulduğu aktarılıyor.

Gıda ve günlük yaşam için gerekli malzemelerin bölgeye sevkiyatı neredeyse tamamen durduruldu. Kürt aktivistler de kentin kuşatma altında olduğunu ifade ederken Şam'daki geçiş hükümeti suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kuşatma altındaki kentlere insani koridor

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hükümet güçlerinin hem Kobani'ye hem de Haseke kentine yönelik birer insani koridor oluşturacağını bildirdi. Bununla, yardım malzemelerinin söz konusu yerlere ulaştırılması ve korunmaya muhtaç kişilerin tahliye edilmesinin sağlaması amaçlanıyor.

Kobani'de, çevredeki çatışmalar nedeniyle son yıllarda yerlerinden edilen çok sayıda kişi yaşıyor. Aktivistlerin aktardığına göre, yardım malzemeleri taşıyan bir konvoy kente doğru yola çıkmış durumda.

Devlet televizyonunun haberine göre, Cumartesi günü de Halep'ten Kobani'ye doğru ilaç ve gıda yüklü bir konvoy hareket etti. Söz konusu konvoyun, Halep'teki yetkililer ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım kuruluşları tarafından organize edildiği ve 24 tırdan oluştuğu belirtildi.

Ateşkes uzatıldı

Suriye geçiş hükümeti, kısa süre önce, ülkenin kuzeydoğusunda geniş bölgeleri kontrolü altına alarak Kürtlerin öncülüğündeki SDG'yi geri püskürttü. Tarafların verdiği bilgilere göre, Cumartesi günü sona eren ateşkes, uluslararası arabuluculuk sonucunda 15 gün süreyle uzatıldı. Pazar günü, zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel durumun sakinliğini koruduğu bildirildi.

SDG'nin, Kürt özerk yönetimine bağlı kurumların devlet düzenine nasıl entegre edileceğine ilişkin bir plan sunması bekleniyor.

Ateşkesin uzatılmasının hedeflerinden biri de, bölgede tutulan IŞİD mensubu tutuklu savaşçıların, söz konusu bölgedeki cezaevlerinden komşu Irak'a nakledilmesi. Hükümet güçleri, bu cezaevlerinin bir kısmının yanı sıra, IŞİD mensuplarının ailelerinin kaldığı kampların da kontrolünü ele geçirdi.

Çatışmalar nedeniyle, IŞİD'in ortaya çıkan kaostan faydalanarak militanlarını ve ailelerini serbest bırakabileceği endişesi bulunuyor. Bazı tutukluların da şimdiden kaçmış olabileceği dile getiriliyor.

dpa/ BÜ,ET