Suriye'de Çatışmalar İnsani Durumu Kötüleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Çatışmalar İnsani Durumu Kötüleştiriyor

Suriye\'de Çatışmalar İnsani Durumu Kötüleştiriyor
25.01.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ile hükümet arasındaki çatışmalar insani durumu tehdit ediyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Kürtlerin öncülüğündeki milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesi tehdidi bulunuyor.Ana omurgasını, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam hükümeti güçleri arasındaki çatışmaların, Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durumu daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki koşulların "felaket" seviyesinde olduğunu duyurdu. Ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı, Türkiye sınırına yakın Kobani kentinin Şam'daki hükümetle müttefik olan güçler tarafından bir haftadan uzun süredir kuşatma altında tutulduğu aktarılıyor.

Gıda ve günlük yaşam için gerekli malzemelerin bölgeye sevkiyatı neredeyse tamamen durduruldu. Kürt aktivistler de kentin kuşatma altında olduğunu ifade ederken Şam'daki geçiş hükümeti suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kuşatma altındaki kentlere insani koridor

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hükümet güçlerinin hem Kobani'ye hem de Haseke kentine yönelik birer insani koridor oluşturacağını bildirdi. Bununla, yardım malzemelerinin söz konusu yerlere ulaştırılması ve korunmaya muhtaç kişilerin tahliye edilmesinin sağlaması amaçlanıyor.

Kobani'de, çevredeki çatışmalar nedeniyle son yıllarda yerlerinden edilen çok sayıda kişi yaşıyor. Aktivistlerin aktardığına göre, yardım malzemeleri taşıyan bir konvoy kente doğru yola çıkmış durumda.

Devlet televizyonunun haberine göre, Cumartesi günü de Halep'ten Kobani'ye doğru ilaç ve gıda yüklü bir konvoy hareket etti. Söz konusu konvoyun, Halep'teki yetkililer ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım kuruluşları tarafından organize edildiği ve 24 tırdan oluştuğu belirtildi.

Ateşkes uzatıldı

Suriye geçiş hükümeti, kısa süre önce, ülkenin kuzeydoğusunda geniş bölgeleri kontrolü altına alarak Kürtlerin öncülüğündeki SDG'yi geri püskürttü. Tarafların verdiği bilgilere göre, Cumartesi günü sona eren ateşkes, uluslararası arabuluculuk sonucunda 15 gün süreyle uzatıldı. Pazar günü, zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel durumun sakinliğini koruduğu bildirildi.

SDG'nin, Kürt özerk yönetimine bağlı kurumların devlet düzenine nasıl entegre edileceğine ilişkin bir plan sunması bekleniyor.

Ateşkesin uzatılmasının hedeflerinden biri de, bölgede tutulan IŞİD mensubu tutuklu savaşçıların, söz konusu bölgedeki cezaevlerinden komşu Irak'a nakledilmesi. Hükümet güçleri, bu cezaevlerinin bir kısmının yanı sıra, IŞİD mensuplarının ailelerinin kaldığı kampların da kontrolünü ele geçirdi.

Çatışmalar nedeniyle, IŞİD'in ortaya çıkan kaostan faydalanarak militanlarını ve ailelerini serbest bırakabileceği endişesi bulunuyor. Bazı tutukluların da şimdiden kaçmış olabileceği dile getiriliyor.

dpa/ BÜ,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hükümet, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Çatışmalar İnsani Durumu Kötüleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 20:44:37. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Çatışmalar İnsani Durumu Kötüleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.