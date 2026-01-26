Suriye'de Çocuk Hakları İçin Acil Önlemler Talebi - Son Dakika
Suriye'de Çocuk Hakları İçin Acil Önlemler Talebi

26.01.2026 17:13
CHP'li Alp, TBMM'de Suriye'nin kuzeyinde çocuk hakları ihlallerine dair politikalar sordu.

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Alp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Suriye'nin kuzeyinde çocuklara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi ve çocukların yaşam, sağlık, eğitim ve barınma haklarının güvence altına alınması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli politikanız nedir" diye sordu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bölgedeki insani krizle ilgili yetkililerin acilen harekete geçmesini talep etti. Alp, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin kuzeyinde süregelen çatışmalı ortam ve altyapının sistematik biçimde tahrip edilerek elektrik, su ve iletişim hizmetlerinin kesilmesi; insanların gıdaya, eğitime ve güvenli barınmaya erişimini imkansız hale getirmekte, özellikle çocukların yaşam, hayatta kalma ve gelişme haklarını ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Sahadan gelen haberler ve insan hakları örgütlerinin raporlarına göre; yakıt, elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi, dondurucu hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle en az 5 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, bebek maması ve temel ilaçların tükendiği, sık elektrik kesintileri ve oksijen yetersizliği nedeniyle yenidoğan ölümlerinin yaşandığı rapor edilmektedir.

Uluslararası insancıl hukuk, çatışma koşullarında sivillerin özel olarak korunmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak Suriye'nin kuzeyinde özellikle çocuklar, tarafı olmadıkları bir çatışmanın bedelini ödemeye zorlanmakta; yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve güvenli barınma hakkı ağır biçimde ihlal edilmektedir. Temel insan haklarının ihlal edilmesi hiçbir askeri, siyasi ya da güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırılamaz."

Alp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şu sorulara yanıt istedi:

"Ülkemizin taraf olduğu uluslararası hukuk yükümlülükleri çerçevesinde, bölgede temel insan haklarının korunması için hangi diplomatik ve insani girişimlerde bulunulmuştur? Suriye'nin kuzeyindeki siviller için insani yardım gönderilmesine yönelik mevcut veya planlanan bir program var mıdır? Varsa kapsamı, içeriği ve uygulama takvimi nedir? Bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının güvenli biçimde yürütülmesi için alınan veya almayı planladığınız önlemler nelerdir? Suriye'nin kuzeyinde çocuklara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi ve çocukların yaşam, sağlık, eğitim ve barınma haklarının güvence altına alınması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli politikanız nedir?"

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Suriye, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
