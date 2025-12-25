Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor - Son Dakika
Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor

Suriye\'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor
25.12.2025 23:34
Suriye'nin Süveyda ilinde, bilinmeyen bir savaş uçağı El-Kefr beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıyı Ürdün'ün gerçekleştirildiği düşünülürken, resmi bir açıklama gelmedi.

Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenledi.

SURİYE'DE HAVA SALDIRISI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Süveyda, Suriye, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

23:34
