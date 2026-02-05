Suriye'de İlk Kürtçe Yayın - Son Dakika
Suriye'de İlk Kürtçe Yayın

05.02.2026 23:17
Suriye devlet televizyonu, Kürtçe yayın yaparak ENKS ile hükümet görüşmesini sundu.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ilk kez Kürtçe yayın yaptı.

El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Davut, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Davut, "Şam'da bulunmamız ve hükümetle bir araya gelmemiz ulusal görevimizdir." ifadesini kullandı.

Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararnamede, "Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verileceği" açıklanırken, eğitim ve kültür alanları dahil çeşitli haklar tanınmıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Suriye'de İlk Kürtçe Yayın - Son Dakika
