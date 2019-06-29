SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...
36 dakika önce
Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk gösterilerinde destek vermesi üzerine yaklaşık 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras, Saydnaya Askeri Cezaevinde neredeyse her gün bir mahkumun öldüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:51 Kaynak: AA
MUHAMMED MİSTO - Suriye
'de Beşşar Esed
rejimine karşı halk gösterilerinde destek vermesi üzerine yaklaşık 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras, Saydnaya Askeri Cezaevinde neredeyse her gün bir mahkumun öldüğünü söyledi.
1989 Halep doğumlu Ebu Ras, yaklaşık 3 yıl boyunca rejimin zindanlarında tanıklık ettiği işkenceleri AA muhabirine anlattı.
Ebu Ras, Aralık
2012'de üniversite öğrenimi gördüğü Lazkiye
'de tutuklandığını belirterek, şunları söyledi:
"Halep ve Lazkiye'de yapılan barışçıl gösterilere katılıyordum. Lazkiye ilinde tutuklandıktan sonra götürüldüğüm Hava İstihbarat Şubesi'nde 9 gün alıkonuldum. Daha sonra Humus ilindeki Hava İstihbarat Şubesi'ne sevk edildim. Orada da 8 gün tutuldum. Daha sonrasında Şam
'daki Hava İstihbarat Şubesi'ne sevk edildim. Orada ise 3 ay 14 gün tutuklu kaldım. Beni Şam'daki askeri mahkemeye sevk ettiler. Oradan terör mahkemesine sonrasında da Saydnaya Askeri Cezaevine sevk edildim."
Kazadaki korkunç karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı! "Ben nasıl 'seni gömdük' diyeceğim?"
Şarkıcı İzel 20 yıllık arkadaşını kaybetti
Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi