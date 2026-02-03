Suriye'de Kürt Ulusal Konseyi Heyeti Kabul Edildi

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail başkanlığındaki heyeti Şam'da kabul etti.

Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. Şeybani, ülkede yaşayan Kürt vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının eşit vatandaşlık ilkesini güçlendireceğini belirterek, bunun Suriye'nin birliği çerçevesinde kültürel ve toplumsal çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kürt Ulusal Konseyi heyeti ise, Kürtlerin haklarına kavuşması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdikleri 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.