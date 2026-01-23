Suriye'de Olağanüstü Hal Sona Erdi - Son Dakika
Suriye'de Olağanüstü Hal Sona Erdi

23.01.2026 19:21
Suriye Sağlık Bakanlığı, Halep, Deyrizor ve Rakka'daki olağanüstü halin sona erdiğini duyurdu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki askeri gerilimlerin ardından Halep, Deyrizor ve Rakka'da ilan edilen olağanüstü hali sona erdirerek sağlık alanında iyileşme sürecine geçildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki askeri gerilimler nedeniyle ocak ayı ortasında Halep, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinde ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiğini ve iyileşme aşamasına geçildiğini duyurdu.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde temel sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına odaklanılacağı belirtilerek, bu kapsamda özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri, ulusal aşılama programları, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin öncelikli olacağı vurgulandı.

Acil Durum Operasyon Merkezi ekiplerinin Halep, Deyrizor ve Rakka vilayetleri ile Halep kırsalındaki Deyr Hafir beldesini kapsayan saha ziyaretleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu ziyaretlerde sağlık altyapısının mevcut durumunun değerlendirildiği, görevli sağlık personeline destek sağlandığı ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonun güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, böylece acil müdahale sürecinden sürdürülebilir iyileşme aşamasına düzenli bir geçişin hedeflendiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde sağlık alanındaki takibin sürdürüleceğini, özellikle Haseke, Kamışlı ve Ayn el Arab (Kobani) bölgelerine özel önem verileceğini ve olası sağlık gelişmelerine hızlı şekilde müdahale edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

