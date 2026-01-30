Suriye'de Tarihi Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Tarihi Ateşkes Anlaşması

30.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye hükümeti ve SDG arasında varılan anlaşmayı tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan kapsamlı ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Barrack, anlaşmanın Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara giden yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatın gerilimi düşürmeye yönelik önceki çabalar üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, sürecin kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve tüm Suriyeli toplulukların ortak onuruna dayandığını ifade etti. Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında kapsamlı bir anlaşmanın bugün duyurulması, Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara doğru yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Daha önceki çerçeveler ve gerilimi düşürmeye yönelik son çabalar üzerine inşa edilen bu titizlikle müzakere edilmiş adım, kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve tüm Suriyeli toplulukların ortak onuruna yönelik ortak bir taahhüdü yansıtıyor.

Suriye hükümeti açısından bu mutabakat, gerçek bir ulusal ortaklık ve kapsayıcı yönetişime olan kararlı bağlılığı ortaya koyuyor. Askeri, güvenlik ve idari yapıların aşamalı biçimde birleşik devlet kurumlarına entegre edilmesini sağlarken, -SDG'nin üst düzey temsilcilerine de üst düzey katkı fırsatları tanıyarak- Suriye'nin gücünün çeşitliliği kucaklamaktan ve tüm halklarının meşru beklentilerini ele almaktan doğduğu ilkesini teyit ediyor. Bu yaklaşım, ülke genelinde egemenliğin pekişmesine katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası topluma açıklık ve adalet mesajı veriyor.

Kürt halkı açısından, aşırıcılığa karşı Suriye'yi savunmada ve kırılgan nüfusları korumada olağanüstü fedakarlıkları ve direnciyle kritik bir rol oynayan Kürtler için bu an özel bir önem taşıyor. 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin uygulanmaya başlanması -geçmişteki dışlanmalardan etkilenenlere tam Suriye vatandaşlığının iadesi, Kürtçe'nin Arapçayla birlikte ulusal bir dil olarak tanınması, ilgili bölgelerde eğitimine imkan tanınması ve ayrımcılığa karşı güvencelerin güvence altına alınması- eşitlik ve aidiyet yönünde dönüştürücü bir adımı temsil ediyor. Bu tedbirler, uzun süredir devam eden haksızlıkları gideriyor, Kürtlerin Suriye ulusu içindeki ayrılmaz yerini teyit ediyor ve güvenli, müreffeh ve kapsayıcı bir geleceğin şekillendirilmesine tam katılımın önünü açıyor.

Ortak amaç ruhu içinde, her iki taraf da cesur adımlar attı: Suriye hükümeti anlamlı kapsayıcılık ve haklar sundu; Kürt toplulukları ise katkılarını onurlandıran ve ortak iyiliği ilerleten birleşik bir çerçeveyi benimsedi.

Bu gelişmeler birlikte, kurumların yeniden inşasının, güvenin tesisinin, yeniden yapılanma için hayati yatırımların çekilmesinin ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın güvence altına alınmasının yolunu açıyor. Diyalog ve saygı yoluyla inşa edilen birlikle Suriye, bölgede ve ötesinde istikrar ve umut kaynağı olarak hak ettiği konumunu yeniden kazanmaya hazırlanıyor."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Tarihi Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:22:36. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Tarihi Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.