Son Dakika Haberleri: Suriye'de teröristlerin kazdığı hendekler, ABD askeri gözetiminde kapatılıyor
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Suriye'de teröristlerin kazdığı hendekler, ABD askeri gözetiminde kapatılıyor

47 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler tarafından kazılan tüneller ve hendekler, ABD askerleri öncülüğünde yıkılarak, kapatılıyor.

Suriye'de teröristlerin kazdığı hendekler, ABD askeri gözetiminde kapatılıyor, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler tarafından kazılan tüneller ve hendekler, ABD askerleri öncülüğünde yıkılarak, kapatılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon öncesinde, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn ilçesinde teröristlerce hendek ve tüneller kazılmıştı. İlçe kırsalındaki Mabruka köyünde açılan hendek ve tünellerin ABD askeri gözetiminde kapatılmaya başlandığı öğrenildi. Teröristlerin yerlerini gösterdiği tüneller iş makineleri yardımı ile tahrip edilerek içi kumla dolduruluyor.

ABD askerleri ise yapılan çalışmayı inceleyerek, hendek ve tünellerin yeniden kullanılmaması için iş makinelerini yönlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
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