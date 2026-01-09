Suriye'de Yeni Dönem: Barış ve İşbirliği - Son Dakika
Suriye'de Yeni Dönem: Barış ve İşbirliği

09.01.2026 00:39
ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye'nin geleceğinin halkına ait olduğunu vurgulayarak barış çağrısı yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Halep'in ve bir bütün olarak Suriye'nin geleceği halkına aittir ve şiddet değil, barışçıl yollarla şekillendirilmelidir. Bu kritik aşamada, bölge, geçen yıl elde edilen kayda değer ilerlemeyi baltalamayı ve Donald Trump'ın Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını aşındırmayı amaçlayan yıkıcı dış güçlere ve onların vekillerine karşı birlik olmalıdır. Suriye'nin yeni dönemi çatışma değil, işbirliği dönemidir. Ona birlikte ulaşacağız" " dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Halep'in Aşrafiye ve Şeyh Maksoud mahallelerindeki gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip etmektedir. Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve sivil can ve mal güvenliğini her şeyin üstünde tutmaya çağırıyoruz. Son 13 ayda Suriye, on yıllarca süren yıkıcı çatışmaların ardından istikrar, ulusal uzlaşma ve yeniden yapılanma yolunda tarihi adımlar attı. Bu hafta İsrail temsilcileriyle yapılan dönüm noktası niteliğindeki görüşmeler, daha geniş bölgesel barışa doğru atılan önemli bir adımı işaret ediyor ve Suriye'nin yarım yüzyıldan fazla bir süredir uluslarını etkileyen şiddet, acı ve vahşet döngüsünü kırma konusundaki kararlılığını vurguluyor. Bu türden köklü dönüşümler bir gecede gerçekleştirilemez. Uzun süreli çatışmaların derin yaraları iyileşmek için zamana ihtiyaç duyar ve kalıcı ilerleme, Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında sabır, hoşgörü ve gerçek karşılıklı anlayış gerektirir. Bununla birlikte, istisnasız her vatandaş için Sünni, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi ve diğer tüm topluluklar tam katılımı ve eşit hakları güvence altına alan bir Suriye vizyonuna olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'NİN YENİ DÖNEMİ ÇATIŞMA DEĞİL, İŞBİRLİĞİ DÖNEMİDİR'

Barrack, "Geçtiğimiz hafta, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart 2025 tarihli entegrasyon anlaşmasını başarıyla sonuçlandırmanın eşiğindeydik; bu anlaşma güvenlik koordinasyonunu, ortak yönetimi ve ulusal birliği önemli ölçüde ilerletecekti. Bu hedef hala son derece ulaşılabilir durumda. Müttefiklerimiz ve sorumlu bölgesel ortaklarımızla birlikte, gerilimi azaltma çabalarını kolaylaştırmaya ve Suriye'ye ve halkına bölünme yerine diyalog yolunu seçme konusunda yeni bir fırsat sunmaya hazırız. Bu nedenle Suriye hükümetinin, SDF'nin, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel yetkililerin ve sahadaki tüm silahlı aktörlerin liderliğine acil bir çağrıda bulunuyoruz. Düşmanlıkları derhal durdurun, gerilimi azaltın ve gerilimi düşürmeye kararlı olun. Ateş alışverişinden ziyade fikir alışverişine ve yapıcı önerilere öncelik verelim.

Halep'in ve bir bütün olarak Suriye'nin geleceği halkına aittir ve şiddet değil, barışçıl yollarla şekillendirilmelidir. Bu kritik aşamada, bölge, geçen yıl elde edilen kayda değer ilerlemeyi baltalamayı ve Donald Trump'ın Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını aşındırmayı amaçlayan yıkıcı dış güçlere ve onların vekillerine karşı birlik olmalıdır. Onların amacı yeniden istikrarsızlık yaratmaktır; bizim amacımız ise karşılıklı saygı ve ortak refaha dayalı kalıcı bir barıştır. Suriye'nin yeni dönemi çatışma değil, işbirliği dönemidir. Ona birlikte ulaşacağız" dedi.

