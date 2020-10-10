Suriye'deki orman yangınında Samandağ'ı duman kapladı - Son Dakika

Suriye'deki orman yangınında Samandağ'ı duman kapladı
10.10.2020 18:07
Suriye'deki orman yangınında Samandağ'ı duman kapladı Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde gökyüzü dumanla kaplandı.
Suriye'deki orman yangınında Samandağ'ı duman kapladı
HATAY - Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde gökyüzü dumanla kaplandı.
Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin kırsal bölgesinde dün çıkan orman yangınında bazı evler yanarken, birçok ev de boşaltıldı. Lazkiye kırsalında yangın hızla devam ederken, sınır bölgesindeki Hatay'ın Samandağ ilçesini de dumanlar kapladı. Büyümeye devam eden yangın nedeniyle Samandağ ilçesinde duman ve is kokusu her yeri sardı.
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