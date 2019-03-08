Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Vicdan Hareketi üyeleri, Trabzon
, Ordu
ve Giresun
'da Suriye
hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.
Cuma namazının ardından Trabzon İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup adına konuşan İHH
Trabzon Hanım Komisyonu sorumlusu Gülderen
Mumcu, Dünya Kadınlar Günü
'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını söyledi.
Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamladıklarını ifade eden Mumcu, "Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok." dedi.
Mumcu, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz." diye konuştu.
Ordu
Ordu'da, Vicdan Harekatı Platformu ile kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
İHH Ordu İl Temsilcisi Mahmut Yıldırım
, Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı açıklamada, bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını belirtti.
Dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir arada olduklarını dile getiren Yıldırım, "Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." diye konuştu.
Yıldırım, masum bir insana özgürlüğünü vermenin, yeryüzündeki en kıymetli insani yardım olduğunu vurguladı.
Giresun
Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yapılan basın açıklamasıyla Suriye'deki cezaevlerin bulunan kadınlara yönelik işkence, tecavüz ve insanlık dışı uygulamalar protesto edildi. Atatürk
meydanında platformu oluşturan sivil toplum örgütleri adına basın açıklamasını okuyan İHH Giresun Genç
Kadın Sorumlusu İclal Çınar
, Suriye'de binlerce kadının cezaevlerinde özgürlüklerini beklediğini söyledi.
Çınar, cezaevlerindeki kadınların serbest bırakılmasını ve evlerine dönerek ailelerine kavuşmalarını istediklerini ifade ederek, "Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.