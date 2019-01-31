Suriye'den Kaçak Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 500 Hint Bülbülü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 500 Hint Bülbülü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere plakası bilinmeyen araçla Çobanbey Gümrük Sahası'na gelen R.P. ve Suriye uyruklu F.M.'nin hareketlerinden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri araçta arama yaptı. Ekipler aramalarda tahta kafesler içinde 500 Hint Bülbülü ele geçirdi.



El konulan kuşlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü.



- Kilis

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