Suriye'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Suriye'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama

Suriye\'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama
24.01.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, SDG'ye verilen 4 günlük sürenin uzatılmadığını belirterek, örgütün süre taleplerinin zaman kazanmaya yönelik olduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, Haseke vilayetinin geleceği konusunda terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye tanınan 4 günlük sürenin uzatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

"ATEŞKES UZATILDI" İDDİALARI ASILSIZ

Ahmed, söz konusu istişare süresinin bu akşam saat 20.00 itibarıyla sona ereceğini hatırlatarak, sürenin dolmasına saatler kala taraflar arasında ateşkesin uzatıldığına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. SDG'nin zaman kazanmak amacıyla sürekli süre ve ateşkes talebinde bulunduğunu belirten Ahmed, Suriye hükümetinin sunduğu tekliflere şu ana kadar olumlu bir yanıt alınmadığını söyledi.

ATEŞKES İHLALLERİ SÜRÜYOR

Suriye tarafının iyi niyetli adımlarına rağmen ateşkes ihlallerinin devam ettiğini ifade eden Ahmed, sahadaki gelişmelerin bu durumu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ahmed, ülkedeki tüm silahların Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunması gerektiğini hatırlattı. Terör örgütü PKK unsurlarının Suriye topraklarına girişinin ise uluslararası hukuk ve Suriye yasalarına aykırı olduğunu vurgulayan Ahmed, bu ihlallerle hukuki çerçevede mücadele edileceğini kaydetti.

SDG'YE 4 GÜNLÜK SÜRE TANINMIŞTI

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, SDG ile yürütülen görüşmelerde Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bazı başlıklarda ortak anlayışa varıldığı belirtilmişti. Açıklamada, bölgelerin entegrasyon sürecine yönelik detaylı bir plan hazırlanabilmesi amacıyla SDG yönetimine 4 günlük istişare süresi tanındığı duyurulmuştu.

UZLAŞMA ŞARTI VEVE ASKERİ KONUŞLANMA

Taraflar arasında uzlaşmaya varılması halinde Suriye ordusu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı bildirilmişti. Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ise ilerleyen süreçte ele alınacağı ifade edilmişti.

Kaynak: İHA

Muhammed Taha, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama - Son Dakika

Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 20:02:39. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.