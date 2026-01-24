Suriye\'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, Haseke vilayetinin geleceği konusunda terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye tanınan 4 günlük sürenin uzatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

"ATEŞKES UZATILDI" İDDİALARI ASILSIZ

Ahmed, söz konusu istişare süresinin bu akşam saat 20.00 itibarıyla sona ereceğini hatırlatarak, sürenin dolmasına saatler kala taraflar arasında ateşkesin uzatıldığına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. SDG'nin zaman kazanmak amacıyla sürekli süre ve ateşkes talebinde bulunduğunu belirten Ahmed, Suriye hükümetinin sunduğu tekliflere şu ana kadar olumlu bir yanıt alınmadığını söyledi.

ATEŞKES İHLALLERİ SÜRÜYOR

Suriye tarafının iyi niyetli adımlarına rağmen ateşkes ihlallerinin devam ettiğini ifade eden Ahmed, sahadaki gelişmelerin bu durumu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ahmed, ülkedeki tüm silahların Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunması gerektiğini hatırlattı. Terör örgütü PKK unsurlarının Suriye topraklarına girişinin ise uluslararası hukuk ve Suriye yasalarına aykırı olduğunu vurgulayan Ahmed, bu ihlallerle hukuki çerçevede mücadele edileceğini kaydetti.

SDG'YE 4 GÜNLÜK SÜRE TANINMIŞTI

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, SDG ile yürütülen görüşmelerde Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bazı başlıklarda ortak anlayışa varıldığı belirtilmişti. Açıklamada, bölgelerin entegrasyon sürecine yönelik detaylı bir plan hazırlanabilmesi amacıyla SDG yönetimine 4 günlük istişare süresi tanındığı duyurulmuştu.

UZLAŞMA ŞARTI VEVE ASKERİ KONUŞLANMA

Taraflar arasında uzlaşmaya varılması halinde Suriye ordusu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı bildirilmişti. Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ise ilerleyen süreçte ele alınacağı ifade edilmişti.