Suriye Geçici Hükümeti'nden Tel Abyad Yerel Meclisine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye Geçici Hükümeti'nden Tel Abyad Yerel Meclisine tıbbi malzeme desteği

22.03.2022 13:38
Suriye Geçici Hükümeti'nden Tel Abyad Yerel Meclisine tıbbi malzeme desteği

TEL Suriye Geçici Hükümeti, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki yerel meclise şark çıbanı hastalığıyla mücadele kapsamında ilaç ve ilaçlama makineleri desteğinde bulundu.

TEL Suriye Geçici Hükümeti, terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki yerel meclise şark çıbanı hastalığıyla mücadele kapsamında ilaç ve ilaçlama makineleri desteğinde bulundu.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümetinin Sağlık Bakanı Meram eş-Şeyh ve beraberindeki heyet, Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü'nü ve ilçedeki yerel meclisi ziyaret etti.

Ziyarette, şark çıbanıyla mücadele kapsamında yerel meclise sırt ve araç tipi toplam 25 ilaçlama makinesinin yanı sıra kolilerle ilaçlar teslim edildi.

Geçici Hükümet, ilçede daha fazla sivilin sağlık hizmetinden yararlanması için bir mobil sağlık kliniğini yerel meclise takdim etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi, Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

YORUMLAR
500
Tel Abyadlı kadın, 6 yıl önce YPG/PKK tarafından kaçırılan eşine kavuşmak istiyor Tel Abyadlı kadın, 6 yıl önce YPG/PKK tarafından kaçırılan eşine kavuşmak istiyor Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükümeti'nden Tel Abyad Yerel Meclisine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
13:08 Kara Kartal, Cenk Tosun transferinde frene bastı! Süper Lig'in golcüsü Umut için masaya oturacak
13:06 Fatma Yavuz'un, İBB macerası uzun sürmedi! Düğününde alkol ikram etmesiyle tepki çekmişti
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye Geçici Hükümeti'nden Tel Abyad Yerel Meclisine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement