Suriye Geleceği İçin Rapor Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Geleceği İçin Rapor Tanıtımı

28.01.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin geleceğine dair rapor, 31 Ocak'ta İstanbul'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Cihannüma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Dijital Hafıza Derneği işbirliğiyle Suriye'nin geleceğine dair hazırlanan rapor, İstanbul'da düzenlenecek programda kamuoyuyla paylaşılacak.

"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı raporun sunulacağı program, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Haliç Kampüsü'nde 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Program, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Dijital Hafıza Derneği Başkanı İzzet Şahin, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ile Cihannüma Teorik Soruşturmalar ve Öngörüler Dosyası Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Macit'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İHH'nın Suriye'yle ilgili belgeselinin gösterileceği programda, FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun moderatörlüğünde Suriye Raporu'nun sunumu yapılacak.

Raporun sunumunda Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Yaşar Kahraman, Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş ve Dr. Mehmet Altıntaş söz alacak.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İstanbul, Suriye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Geleceği İçin Rapor Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:26:44. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Geleceği İçin Rapor Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.