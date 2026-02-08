Suriye Hükümeti Kamışlı Havalimanı'nda İnceleme Yaptı - Son Dakika
Suriye Hükümeti Kamışlı Havalimanı'nda İnceleme Yaptı

08.02.2026 20:34
Suriye hükümeti, YPG'nin kontrolündeki Kamışlı Havalimanı'nda devralma hazırlıkları yaptı.

Suriye hükümeti yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Kamışlı Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetten bir heyet, akşam saatlerinde Haseke'nin Kamışlı ilçesi girişinde bulunan havalimanına, terör örgütü YPG unsurları eşliğinde giriş yaptı.

Hükümet yetkilileri, daha önce Rusya tarafından askeri üs olarak kullanılan havalimanında incelemelerde bulundu.

Suriye İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Haseke Valiliği İç Güvenlik Komutanı Mervan Ali; Sınır Güvenliği Komutanı Ahmed el-Ahmed ve Havacılık Genel Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Amcad Nahhal eşliğinde, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşma uyarınca devredilmesi hazırlıkları kapsamında Kamışlı Havaalanı'nda incelemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.

Anlaşma kapsamında Suriye hükümetinin, Türkiye ve Irak'a açılan sınır kapılarının yanı sıra Süveyda ve Rümeylan petrol sahalarını da örgütten teslim alması bekleniyor.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

