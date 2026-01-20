Suriye Hükümeti: SDG Geciktiriyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Hükümeti: SDG Geciktiriyor

20.01.2026 17:49
Suriye Enformasyon Bakanı, SDG'nin El-Hol kampındaki çekilme sürecini kasıtlı geciktirdiğini savundu.

(ANKARA)- Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed el-Ömer, El-Hol kampına ilişkin hükümet açıklamasını paylaşarak, "SDG'nin kamp çevresindeki mevzilerden çekilme sürecini kasıtlı olarak geciktirdiğini" savundu. Şam yönetimi, "olası güvenlik risklerinden SDG liderliğini sorumlu tutarken, ABD'den de devir teslim sürecinin gecikmeden tamamlanması için sorumluluk almasını istedi.

Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed el-Ömer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye hükümetinden El-Hol kampındaki gelişmelerle ilgili açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye hükümeti, dün geceden bu yana Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) El-Hol kampı çevresindeki mevzilerinden çekilme niyetini Amerikan tarafına resmen bildirdiğini ve bunun da ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik açığını gidermek için acil eylem gerektirdiğini teyit eder.

Suriye hükümeti ayrıca, Amerikan tarafına ve diğer ilgili taraflara bu alanları devralmaya ve yönetmeye, güvenliklerini sağlamaya, kampın istikrarını garanti altına almaya ve terör örgütlerinin bu geri çekilmeyi istismar etme girişimlerini önlemeye yönelik tam ve derhal hazır olduğunu teyit etti. Ancak, düzenlemelerin açıklığına ve zamanlamanın hassasiyetine rağmen, SDG'nin devir teslim sürecini tamamlamada kasıtlı olarak oyalama yaptığını, bunun da meseleleri karmaşıklaştırma ve bölgede yeni bir güvenlik krizi yaratma girişimi olduğunu gözlemledik.

Suriye hükümeti, bu kasıtlı gecikmeden kaynaklanabilecek her türlü olumsuz sonuçtan SDG liderliğini tamamen sorumlu tutmaktadır ve bölgenin güvenliğini tehdit eden herhangi bir güvenlik boşluğuna izin vermeyeceğimizi teyit ediyoruz. Ayrıca Amerikan tarafının, teslimat sürecinin daha fazla gecikme olmaksızın tamamlanması için gereken sorumluluklarını üstlenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

