Suriye muhalefetinin lideri Muslat, Katar Dışişleri Bakanı ile Suriye krizini görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat ile Suriye krizini ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, Muslat'la başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Katar Dışişleri Bakanı, Suriye krizinin, ülkedeki savaşın sonlanmasını ve ateşkesin sağlanmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Cenevre 1 Bildirisi doğrultusunda çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Al Sani ayrıca, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için kapsamlı ateşkese varılmasının önemine işaret etti.