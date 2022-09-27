MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
Suriye, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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