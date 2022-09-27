Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

27.09.2022 16:56
Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Suriye, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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