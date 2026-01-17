Suriye Ordusu Deir Hafer'de Kontrolü Sağladı

Suriye ordusu, terör örgütü SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de kontrol sağladığını duyurdu. Ordu, Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerliyor.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin çekildiği Deir Hafer'e giren askeri birliklerin bölgede tamamen kontrol sağladığı ifade edildi. Açıklamada, "Halep kırsalındaki Deir Hafer'de kontrolümüzü tamamen sağladığımızı duyuruyoruz" denildi. Ordunun kasabayı mayınlardan ve savaş kalıntılarından temizlemek için çalıştığı belirtildi. Askeri birliklerin Deir Hafer'in ardından Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı aktarıldı. Deir Hafer'in doğusundaki 14 köy ve kasabanın güvenliğinin sağlandığı, 200'den fazla SDG mensubunun silahlarıyla birlikte güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldığı vurgulandı.

Suriye ordusu, Deir Hafer'e operasyon başlatmıştı

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "dost ülkeler ve arabulucuların" çağrıları doğrultusunda SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamıştı.

SDG'ye yönelik operasyonlar

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve aralarında Deir Hafer'in de bulunduğu terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas bölgeleri yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - HALEP