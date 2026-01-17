Suriye Ordusu Deir Hafer'de Kontrolü Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Suriye Ordusu Deir Hafer'de Kontrolü Sağladı

17.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de kontrolü ele geçirerek Meskene ve Dibsi Afnan'a ilerliyor.

Suriye ordusu, terör örgütü SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de kontrol sağladığını duyurdu. Ordu, Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerliyor.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin çekildiği Deir Hafer'e giren askeri birliklerin bölgede tamamen kontrol sağladığı ifade edildi. Açıklamada, "Halep kırsalındaki Deir Hafer'de kontrolümüzü tamamen sağladığımızı duyuruyoruz" denildi. Ordunun kasabayı mayınlardan ve savaş kalıntılarından temizlemek için çalıştığı belirtildi. Askeri birliklerin Deir Hafer'in ardından Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı aktarıldı. Deir Hafer'in doğusundaki 14 köy ve kasabanın güvenliğinin sağlandığı, 200'den fazla SDG mensubunun silahlarıyla birlikte güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldığı vurgulandı.

Suriye ordusu, Deir Hafer'e operasyon başlatmıştı

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "dost ülkeler ve arabulucuların" çağrıları doğrultusunda SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamıştı.

SDG'ye yönelik operasyonlar

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve aralarında Deir Hafer'in de bulunduğu terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas bölgeleri yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - HALEP

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye Ordusu Deir Hafer'de Kontrolü Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:07:23. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu Deir Hafer'de Kontrolü Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.