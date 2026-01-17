Suriye Ordusu Meskene'de Kontrolü Sağladı - Son Dakika
Suriye Ordusu Meskene'de Kontrolü Sağladı

17.01.2026 13:36
Suriye ordusu, Fırat'ın batısındaki Meskene'ye ulaştı ve SDG'ye karşı ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye ordusu, Deir Hafer'in ardından Halep'in doğusundaki Meskene'de kontrol sağladı.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında hakimiyetini genişletiyor. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin Deir Hafer'in ardından Halep'in doğusundaki Meskene'ye ulaştığı belirtildi. Yüzlerce terör örgütü SDG mensubunun orduya teslim olduğu, Meskene'de kontrolün tamamen sağlandığı ifade edildi. Birliklerin Dibsi Afnan kasabasına doğru ilerlemeye başladığı kaydedildi. Açıklamada, "Ordu, Dibsi Afnan'da kontrol sağlanana kadar ilerleyişini sürdürecek" denildi.

Terör örgütü SDG, Suriye ordusunu hedef aldı: 2 ölü

Ordudan yapılan ayrı bir açıklamada ise, "SDG güçleri anlaşmayı ihlal ederek Meskene yakınlarında bir ordu konvoyunu hedef aldı. Saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı" bilgisi paylaşıldı.

Suriye ordusu, Fırat'ın batısına operasyon başlatmıştı

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamış, ilerleyen saatlerde SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de kontrolü ele geçirmişti.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - HALEP

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Son Dakika

