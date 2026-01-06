Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Haberin Videosunu İzleyin
06.01.2026 04:22  Güncelleme: 09:02
Haber Videosu

Suriye ordusu, Deyr Hafir çevresinde terör örgütü SDG'ye ait insansız hava araçlarının fırlatıldığı noktaları hedef alarak misilleme saldırısı düzenledi. SDG geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almış ve saldırıda siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralanmıştı.

Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

MİSİLLEME YAPTILAR

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

10 Mart mutabakatına göre yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG bu şarta yanaşmamış ve bu durum büyük bir krize dönüşmüştü. Bölgedeki saldırılarına devam eden SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.