Türkiye\'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG\'ye misilleme

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

10 Mart mutabakatına göre yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG bu şarta yanaşmamış ve bu durum büyük bir krize dönüşmüştü. Bölgedeki saldırılarına devam eden SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.