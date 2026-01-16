Suriye Ordusu'ndan PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Suriye Ordusu'ndan PKK/YPG'ye Operasyon

16.01.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deyr Hafir'de Suriye ordusu, PKK/YPG ve SDG'ye karşı operasyon başlattı, sivillerin güvenliği vurgulandı.

Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG ve Suriye uzantısı SDG'ye karşı operasyon başlattı.

Suriye Ordusu Operasyon Odası, Deyr Hafir bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG ile müttefiklerine ait mevzilere yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Hedef alınan bu noktaların terör örgütü PKK/YPG ve müttefikleri için stratejik mevziler olduğu, Halep'teki yerleşim bölgelerini ve sivil halkı hedef alan kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) bu mevkilerden havalandığı vurgulandı. Söz konusu üslerin Halep'in doğu kırsalına yönelik saldırılarda ana merkez olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu noktaların aynı zamanda bölgedeki sivillerin güvenli alanlara çıkışını engellemek amacıyla birer tehdit unsuru oluşturduğu belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, sivil halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla muhtemel operasyon sahasındaki terör noktalarını gösteren haritalar yayımlanmış, sivillerin belirlenen 4 kritik konumu derhal tahliye etmelerine yönelik çağrıda bulunulmuştu. Yetkililer, Suriye'nin egemenliğini tehdit eden sınır ötesi teröristlere ve Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın rejiminden kalan unsurlara karşı mücadelenin tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüleceği vurgulamıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Operasyon, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Suriye, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Suriye Ordusu'ndan PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika

“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 00:06:33. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu'ndan PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.