Suriye Ordusu PKK/YPG'yi Hedef Aldı
Suriye Ordusu PKK/YPG'yi Hedef Aldı

07.01.2026 13:16
Suriye ordusu, Halep'teki PKK/YPG mevzilerini meşru hedef ilan etti ve sivil halka uyarıda bulundu.

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00'e kadar açık olacağı kaydedildi.

Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, PKK, Son Dakika

