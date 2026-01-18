Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı

Suriye Ordusu Rakka\'da Kontrolü Sağladı
18.01.2026 13:56
Suriye ordusu, Tabka kentini PKK/YPG ve SDG'den arındırarak güvenliği sağladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine ait bir konvoy, terör örgütü PKK/ YPG ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) arındırılan Rakka kırsalındaki Tabka kentine girerken Bakanlık Sözcüsü Nureddin el-Baba, ordunun kontrolünü ele geçirdiği bölgelerde güvenliğin tamamen tesis edildiğini açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin ve örgütün Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi devam ederken hükümet, güvenlik güçlerinin terör unsurlarının işgalinin sonlandırıldığı bölgelerde asayişin sağlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı "A1 Birimi" güvenlik güçlerine ait bir konvoy, ordunun bu gece kontrolünü ele geçirdiği Rakka kırsalındaki Tabka kentine girdi. Bölge halkı bayrak açarak güvenlik güçlerini sevinçle karşılarken, kentin terör unsurlarının işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, askeri birliklerin son günlerde kaydettiği ilerlemelerde kontrolün ele geçirildiği bölgelerin tamamında güvenliğin tesis edildiğini bildirdi. Sözcü ayrıca, dün kontrolün sağlandığı Deir Hafer'de terör örgütleri tarafından geride bırakılan bir araçtaki patlayıcı düzenekli tuzağın da devre dışı bırakıldığını aktardı.

"Ordu, Deyrizor kırsalına takviye birlikler konuşlandırdı"

Suriyeli kaynaklar, SDG unsurlarının Deyrizor kırsalındaki El Ömer, El Tanak ve Conoco petrol sahalarından da geri çekildiğini yazdı. Ordunun kontrolünü ele geçirdiği petrol sahalarını Suriye Petrol Şirketi'ne (SPC) devretmesi bekleniyor. Öte yandan Suriye basını, ordunun dün Deir Hafer bölgesinde kontörlü ele geçirmesinin ardından bugün Fırat Nehri doğusundaki mevzilerini güçlendirmek için Deyrizor kenti kırsalına takviye birlikler konuşlandırdığını yazdı. Deyrizor kırsalında terör unsurları ile güvenlik güçleri arasında çeşitli bölgelerde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

"Halep Havalimanı 20 Ocak'ta seferlere devam edecek"

Fırat Nehri'nin batısı terör unsurlarından arındırılmaya devam ederken Suriye Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Omar Hosari de Halep Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta askıya alınan seferlerin 20 Ocak Salı günü devam etmesinin planlandığını açıkladı. Hosari, "Yaklaşan dönemde, Halep Uluslararası Havalimanı'na sürekli ilgi gösterileceğini; hizmetlerini geliştirmek ve seyahat deneyimini iyileştirmek için çaba harcanacağını, bunun güven ve beklenti seviyelerine uygun, Halep halkı ile tüm Suriyelilere yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini teyit ediyoruz" dedi.

Fırat Barajı'nın kontrolü ele geçirilmişti

Bu gece Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, Rakka kırsalındaki Tabka kentinin PKK milislerinden tamamen temizlendiği ve şehrin tamamen Suriye ordusunun kontrolü altına alındığı bildirilmişti. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, askeri birliklerin ilerleyişi kapsamında Suriye ordusunun ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı'nın kontrolünü de ele geçirdiğini aktarmıştı.

Deyrizor Valiliği ise SDG unsurlarının bölgedeki sivil yerleşkeleri hedef aldığına ilişkin bir açıklama yayımlamış, güvenlik önlemleri kapsamında devlet dairelerindeki işlemlerin askıya alındığı ve bir günlük tatil ilan edildiği belirtilmişti. Bölge halkına, zorunlu olunmadığı sürece dışarı çıkmama çağrısında bulunulmuştu. Suriye basını, Tayyibe köyü ve Deyrizor şehir merkezindeki yerleşim bölgelerinin gece saatlerinde kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve roket saldırılarıyla hedef alındığını aktarmıştı.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - RAKKA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Tabka, Rakka, YPG, PKK, Son Dakika

Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Suriye'de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı
