Suriye Ordusu YPG'den Köprüyü Kurtardı

Suriye ordusu, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı.
Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.
