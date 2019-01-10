Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi
1 saat önce
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi.
Şanlıurfa
'dan Suriye
sınırına askeri iş makineleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Mardin
istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Suruç
ve Nusaybin
sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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