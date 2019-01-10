Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi

Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi

1 saat önce

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi.

Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi, System.String[]
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Mardin istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Suruç ve Nusaybin sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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