Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

42 dakika önce

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı, System.String[]
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan mühimmat ve malzeme taşıyan askeri konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevre yolundan Gaziantep istikametine devam etti.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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