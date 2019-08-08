Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

1 saat önce

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatıŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı, System.String[]
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine doğru yola çıktı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç sınır hattına gönderildi.
Şanlıurfa, Suriye, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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