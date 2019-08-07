Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat
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Suriye sınırına sevkiyat

15 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.

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ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattına gönderildi.


Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:25 Kaynak: DHA
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