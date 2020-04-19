Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi - Son Dakika

1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'inci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanındaki Suriye sınırında tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 anti personel mayını imha edildi" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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