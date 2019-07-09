Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırında orman yangını

9 dakika önce

Suriye'deki askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Bayırbucak bölgesine operasyon başlatmasının ardından Esed rejiminin Türkmendağı'na başlattığı topçu saldırısı orman yangınına sebep oldu.

Suriye sınırında orman yangını, System.String[]
Suriye'deki askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Bayırbucak bölgesine operasyon başlatmasının ardından Esed rejiminin Türkmendağı'na başlattığı topçu saldırısı orman yangınına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine top atışları sürüyor.
Top atışları sonucunda Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınıra yakın alanın Suriye tarafında orman yangını çıktı.
Yangın sonucu yükselen dumanlar ve rejimin top atışlarına hedef olan yerleşim yerleri Yayladağı ilçesinden görülüyor.
Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının Türkiye'ye sıçramaması için ekipler önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:47 Kaynak: AA
Lazkiye, Suriye, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin olma hayali kuran kurnazlar kaçak kazı yaparken drone'a yakalandı! 4 gözaltı Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada! Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 16:56:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]