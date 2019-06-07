Son Dakika Haberleri: Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
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Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi'nde, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi'nde, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıları almaya gelen ambulansı kaçmak için durdurmak isteyen 15 ile 18 yaş arası 3 kişi, araç durmayınca ateş açtı. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ambulans hasar gördü. Saldırgan 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde eskiden köy statüsünde olan Bulgurluk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede tarlada çalışan ve çadırlarda kalan Suriyeli çoğunluğu 18 yaşından küçük iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ateş edilen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi üzerine, 1 kişi de aldığı darbelerle yaralandı. 
YARALILARI ALMAYA GELEN AMBULANSLA KAÇMAK İSTEDİLER 
Olay yerinden uzaklaşan 15 ile 18 yaşındaki eli silahlı 3 kişi, yaralıları almaya gelen ambulansın önünü kesip, durdurmak istedi. Ambulans şoförü, durumu fark edip hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine 3 kişi tüfekle ambulansa ateş açtı. Saldırıda şans eseri ambulanstaki şoför ve 2 sağlık görevlisi yara almazken, tüfekten çıkan saçmalar ambulansın camı ve çeşitli yerlerine isabet etti.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, ambulansa saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede ise geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise mahallelilerin araçlarıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Soruşturma sürüyor.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, Güncel
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