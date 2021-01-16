Suriyeli aktivistler, İdlib'de çamur altındaki çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Suriyeli aktivistler, İdlib'de çamur altındaki çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü

16.01.2021 17:11
Suriyeli aktivistler, İdlib'de çamur altındaki çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Suriyeli aktivistler, Suriye'nin İdlib ilinde yağmur ve çamur altındaki sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren sivillerin çilesine dikkati çekmek için çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Suriyeli aktivistler, Suriye'nin İdlib ilinde yağmur ve çamur altındaki sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren sivillerin çilesine dikkati çekmek için çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Aktivistler, İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden evsiz kalan sivillerin sığındığı derme çatma çadır kentlerdeki yaşam şartlarına dikkatleri çekmek adına geçen sene organize ettikleri etkinliği bu yıl da tekrarladı.

Suriye- Türkiye sınır hattındaki Ebu Fida sığınmacı kampında yapılan etkinlikte, basın mensupları ve yardım gönüllerinin de katılımıyla, çocuklarla çamurda futbol turnuvası, suda ve çamurda kayma ve yağmur nedeniyle su basan çadırları tahliye gibi aktiviteler düzenlendi.

Çocuklar doyasıyla eğlendi.

İdlib'de her kış etkili olan yağmurların ardından yüzbinlerce sivilin sığındığı, altyapının yetersiz olduğu çadır kentler, sular altında kalıyor.

"Dünyanın da buna seyirci kalmamasını istiyoruz"

Etkinliğe katılanlardan Firas Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aktivistlerin daveti üzerine buraya geldik. Geçen sene de bu etkinliği yapmıştık. Çocukların ve yerinden edinmiş sivillerin yağmurun altında çektikleri acılara dikkati çekmek için buradayız." dedi.

Çadır kentlere sığınanların zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten Ahmet, "Biz onların çilesini nasıl hissetiysek, dünyanın da buna seyirci kalmamasını istiyoruz." diye konuştu.

İdlibli aktivistlerden Abdülmelik Şeyh de bölge halkının sesini duyurmak için etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Çocuklara, kalbimizde olduklarını göstermek istedik. İnşallah yerinden olan herkes evine döner." diye konuştu.

"Çocukların yüzünde mutluluk çizmek istiyoruz"

Yardım çalışanlarından Yusuf Şaban de Suriye'de artık yağmur ve çamur haberlerinin kimsenin dikkatini çekmediğini belirterek, bu bakışı değiştirmek için bu tür etkinliklere başvurduklarını söyledi.

Şaban, "Sizin burada oyun alanında gördüğünüz çamurun çilesini her gün çocuklar çekiyor. Çocukların yüzüne mutluluk çizmek istiyoruz." dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Suriyeli, Mülteci, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli aktivistler, İdlib'de çamur altındaki çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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