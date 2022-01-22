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Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

22.01.2022 11:57

Bursa'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen Suriye uyruklu bir kadın ve bir erkeğe tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan erkek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadın hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta yürüyen ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kadın ve bir erkek, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİ

Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Suriye uyruklu kadın ve erkek kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan erkek çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürülürken, kadın ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Durumu ağır olan erkek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı, kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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Osmangazi, Suriye, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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