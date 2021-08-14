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Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar - Son Dakika

Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar

14.08.2021 13:08
Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli grup ile çıkan kavgada çocukluk arkadaşı Emirhan Yalçın'ı kaybeden ve ağır yaralanan 18 yaşındaki Ali Yasin Ülger yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Ülker, "Her zamanki gibi parkta oturuyorduk. Arkadaki grup küfürlü konuşuyordu, aileler var diye uyarmak istedik. Bir anda tehditler havada uçuştu, sonrasında gelip bıçak sallamaya başladılar. 'Kardeşim' dediğim insanı kaybettim, tek isteğim bizi rahat bıraksınlar acımızı yaşayalım" sözlerine yer verdi.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos günü saat 21.30'da meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ve Almed Muhammed Abdo (16) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti.

Altındağ'daki kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar
Emirhan Yalçın

"SİZE ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve Almed Muhammed Abdo ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Kararda; Ahmed Muhammed Abdo'nun, kendilerini uyaran Emirhan ve Ali Yasin'e "Kavga mı istiyorsunuz, niye bağırıyorsunuz?" dediği, şüphelilerin "2 dakikaya geliyoruz, bekleyin. Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek uzaklaştıkları, bir süre sonra elinde bıçak ile gelen Yahya Al Abdo'nun saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Altındağ'daki kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar

HASTANEDE İLK KEZ KONUŞTU

Kavgada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Ali Yasin Ülger, yaşananları anlattı. Ülger, 12 yıllık arkadaşı Emirhan ile o akşam parkta buluştuklarını anlatarak, "Her zamanki gibi çimenlerin üzerine oturduk. O gün yaptıklarımızı anlattık. Emirhan'ın üniversiteyle ilgili hayalleri vardı, polis olmak istiyordu. Yaklaşık 45 dakika kadar oturduk. Hiçbir sorun yoktu. Uzaktan küfür sesleri duymaya başladık. Oturduğumuz belli olduğu için aldırış etmedik. Çevremizde aileler vardı. Kendi ailemizin duyunca rahatsız olacağı şeyleri başkasının duymasını istemeyiz. Emirhan da 'Biraz sakin olun, arkada aileler var, küfürlü konuşmayın' diye uyardı. Biz Suriyeli olduğunu bile anlamadık; çünkü o kadar güzel Türkçe küfürler edebiliyorlardı ki benden güzel Türkçe konuşabiliyorlardı. Bize, 'Sizin canınız kavga mı istiyor' diyerek başımıza dikildiler. Emirhan'ın ayağına tekme attılar. Tehditkar sözler ettiler. Biz de ayağa kalktık" dedi.

Altındağ'daki kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar

"BIÇAK DARBESİ VURDUKTAN SONRA KAÇTI"

Arbede çıktığını belirten Ülger, "Biraz geride kaldım, olayı ayırma taraftarıydım ancak fırsat bulamadım; Suriyeli arkadaş bıçağına yöneldi. Yerden bir taş aldım, gözünü korkutmak istedim. Rastgele vurmaya çalışıyormuş gibi taşı salladım. Kavga bitti sandık. O bıçak kullanan arkadaş giderken tehdit etmeye devam etti. Biz de tepki verince kavga tekrar alevlendi. Emirhan yemiş olduğu darbelerin acısını hissetmeye başlayınca biraz daha geride kaldı. Sonra bıçak kullanan arkadaşla ben karşı karşıya geldim. Bana iki bıçak darbesi vurduktan sonra kaçtı. Ben de bıçaklandığımı hissetmedim, koştum yakalamaya çalıştım. Vurduğu şeyin bıçak mı, yumruk mu olduğunu fark edemedim. Acı da hissetmiyorsunuz sadece biraz sıcaklık. Çocuğu yakalayamayacağımı anlayıp, arkamı döndüğümde Emirhan'ın tişörtünü kaldırmış 'Ben bıçaklanmışım' dediğini duydum ve yere serildiğini gördüm. O an hiçbir şey düşünmeden geri Emirhan'a döndüm. Emirhan'ın yarasına baskı uygulamak için tişörtümü çıkartırken kendim de yaralandığımı fark ettim" diye konuştu.

Altındağ'daki kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar

"BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR, ACIMIZI YAŞAYALIM"

Emirhan'ı kardeşi gibi sevdiğini anlatan Ali Yasin Ülger, "'Sen düğün yapsan ben gelirim' diyordum. O bana anlatıyor, ben ona anlatıyordum. Sürekli aynı ortamdaydık. Acımı tam yaşamadım. Şu an hastane odasındayım; bu kadar rahat konuşabiliyorsam acımı tam yaşayamadığımdan. Daha ne yaşadığımın farkında değilim. Yarın bir gün çıktığımda, o aileden birini gördüğümde, o balkonda onu göremediğimde yaşayacağım şeyleri ben bile tahmin edemiyorum. Benimle Emirhan'ın ailesinin kurduğu cümleler çok fazlasıyla gündemde ama bunun siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Tek istediğim 'kardeşim' dediğim insanı yeni kaybettim. Onlar da evlatlarını kaybetti. Tek isteğimiz şey, bizi rahat bıraksınlar, acımızı yaşayalım. Kardeşim gibiydi, çocukluktan beri ailesiyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi" dedi.

Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar

Ali Yasin, Suriyeli, Altındağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar - Son Dakika


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