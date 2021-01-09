Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü - Son Dakika

Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü

09.01.2021 12:42

Son dakika haberi... Suriyeli işçinin feci ölümü Suriyeli işçi boynunu hizar makinesine kaptırarak öldü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap palet doğrama makinesine düşerek boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Suriyeli işçi hastanede hayatını kaybetti.

Suriyeli işçinin feci ölümü

Suriyeli işçi boynunu hizar makinesine kaptırarak öldü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap palet doğrama makinesine düşerek boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Suriyeli işçi hastanede hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bulunan Yeni Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ahşap palet doğrama üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Suriyeli Abdurrahman Ahmet (25), hızar makinesinde ağaç biçiyordu. Hızara ağaç tomruğu yerleştirdiği sırada ayağı kayan Abdurrahman Ahmet, dengesini kaybederek hızar makinesinin üzerine düştü. Çalışır durumda olan hızar Abdurrahman Ahmet'in boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdurrahman Ahmet'i gören çalışanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini yaptıktan sonra ağır yaralanan Abdurrahman Ahmet'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdurrahman Ahmet hayatını kaybetti.

Aynı iş yerinde çalışan görgü tanığı Mahsun Kocatepe, "Makineye arkamı dönüktüm, testere yağlıyordum. Arkadaş da arkada ağacı çekmeye çalışırken herhalde ayağı kaymış, makineye sırtları çarpmış" dedi.

Yaşanan feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü
Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü
Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü
Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü

Suriyeli, Alaşehir, Manisa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti
Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması: Teklifimizi yaptık, hocamızın cevabını bekliyoruz Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması: Teklifimizi yaptık, hocamızın cevabını bekliyoruz         
13:35
Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
12:32
Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı         
11:41
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış         
10:16
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 13:46:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Suriyeli işçinin feci ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei