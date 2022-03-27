SURİYELİ MUHAMMED NUR, HAVUZDA BOĞULDU - Son Dakika
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SURİYELİ MUHAMMED NUR, HAVUZDA BOĞULDU

27.03.2022 19:01

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Muhammed Nur Şabu (12), yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Muhammed Nur Şabu (12), yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile havuza giden Muhammed Nur Şabu, yüzerken bir anda suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının fark etmesi ile sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi havuz görevlileri yaptı. Görevlilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri çocuğu bölgedeki özel hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed Nur Şabu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

SURİYELİ MUHAMMED NUR, HAVUZDA BOĞULDU
SURİYELİ MUHAMMED NUR, HAVUZDA BOĞULDU
SURİYELİ MUHAMMED NUR, HAVUZDA BOĞULDU

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Kaynak: DHA

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