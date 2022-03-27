SURİYELİ MUHAMMED NUR, HAVUZDA BOĞULDU - Son Dakika

"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, başımıza gelecek bir sonraki felaketi de yazmış

Belki de kariyerine büyük bir darbe vurdu! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig devini açıkladı

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Muhammed Nur Şabu (12), yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile havuza giden Muhammed Nur Şabu, yüzerken bir anda suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının fark etmesi ile sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi havuz görevlileri yaptı. Görevlilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri çocuğu bölgedeki özel hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed Nur Şabu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)