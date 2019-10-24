Suriyeli öğrencilerden

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma komutanlığını ziyaret eden Suriyeli öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNİCEF) ile işbirliğiyle düzenlenen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım" projesi kapsamında Gençlik Merkezinde Türkçe eğitimi alan Suriyeli öğrenciler, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan ve öğretmenleri ile jandarma komutanlığına giden Suriyeli öğrenciler, Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan tarafından karşılandı.

Suriyeli öğrenciler yanlarında getirdikleri Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i öperek, Arslan'a hediye etti.

Türk bayrağı açan Suriyeli öğrenciler, asker selamı vererek "Barış Pınarı Harekatı"na katılan askerlere destek verdi.

Öğrencilere ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Arslan, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye topraklarının teröristlerden arındırılarak, Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönme imkanına kavuşturulacağını söyledi.

Ziyarete katılan öğrenciler arasında yer alan Abdullah Fettah Halil ile Muhammet Mısri topraklarını teröristlerden kurtarmak için harekat düzenleyen Türk ordusuna teşekkür etti.