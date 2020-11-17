Sürpriz yumurta oyuncakları dijitale taşındı - Son Dakika

Yumurta formundaki şekli ve içinden çıkan sürpriz oyuncaklarla bilinen Kinder Joy, oyuncaklarını dijitale taşıdığı uygulaması APPLAYDU'yu tanıttı. Uygulama ile 4–9 yaş arası çocuklara üç boyutlu yeni bir oyun deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Kinder Joy, artırılmış gerçeklik ile oyuncakları dijitale taşıdığı yeni oyun uygulaması olan APPLAYDU'yu tanıttı. Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü'nün hazırladığı akademik kılavuz ve Gameloft işbirliğiyle geliştirilen uygulama, ebeveynlerin ve çocukların birlikte oynayıp keşfederek kaliteli zaman geçirebilecekleri ücretsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Uygulama ile Kinder Joy'un içinden çıkan oyuncaklar, tırtıklı oyuncak kutucuklarının uygulamaya okutulmasıyla dijitale taşınıyor. 4–9 yaş arası çocuklara üç boyutlu yepyeni bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan uygulamada, kullanılan ortamın, karakterlerin ve hikayelerin, çocukların hayal güçlerini geliştirerek yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecek şekilde tasarlandığı bildirildi.

EBEVYEN KONTROL ÖZELLİĞİNE SAHİP

Marka tarafından yapılan açıklamada uygulamanın reklam ve satın alma içermeyen, aileler için güvenli ve kontrollü bir ortam sağladığına dikkat çekilerek, "Ebeveynlerin gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için çocuklarının gelişimlerini gösteren aktivite raporu ve ayarlanabilen zorluk derecesi gibi "Ebeveyn Kontrol" özelliklerine de sahiptir. Uygulama, tüm aile bireylerinin birlikte kullanımına olanak verecek şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra, uygulama aynı zamanda çocukların kendi kendilerine eğlenmelerini de garanti altına alacak siber güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü, çocukların matematik ve motor becerileri ile okuma, yazma ve hafıza gücü gibi kavramsal yeteneklerini kullanıp geliştiren bir oyun geliştirilmesi hedefi doğrultusunda uygulamaya özel bir kılavuz da hazırladı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜNÜN MUTLU ÇOCUKLARI YARININ MUTLU YETİŞKİNLERİ OLACAK

Kinder olarak, bugünün mutlu çocuklarının, yarının mutlu yetişkinleri olacağına inandıklarına vurgu yapan Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu,"Uygulama ile çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyerek, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Kinder Joy Applaydu Uygulaması ile oyuncakları dijitale taşıyoruz. Bundan böyle Kinder Joy değer teklifimiz; muhteşem çikolatamız ve fiziksel oyuncağımızın yanı sıra, sunduğumuz 'Dijital Oyun Platformu'olacak" dedi.

FİZİKSEL VE DİJİTAL DÜNYA BİR ARADA

Gameloft Marka İşbirlikleri ve Reklamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexandre Tan ise "Bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için Kinder'le ortak çalışmaktan gurur duyuyoruz. Geleneksel oyun deneyimiyle fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirerek ailelere yeni bir eğlence alanı oluşturmayı hedefleyen bir uygulama yaratmak için 20 yıllık oyun deneyimimizi Kinder markası ve onların çok sevilen oyuncaklarıyla bir araya getirmek inanılmaz" diye konuştu.

Uygulamanın uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebildiği ve Android 4.4 ve iOS 12 ve sonrası yazılımları kullanan tüm Android ve iOS cihazlarında kullanılabildiği bildirildi.