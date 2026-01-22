Suruç'ta Yürüyüşte Gergin Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suruç'ta Yürüyüşte Gergin Anlar

22.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suruç'ta yürüyüşte polisle çatışma yaşandı, bir muhabir yaralandı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve bazı DEM Parti'li milletvekilleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Ayn el-Arab sınırına yakın bir parka yürüdü. Sınıra yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince tartışma çıktı. Bazı kişiler polis barikatlarına taş atınca ekipler müdahalede bulundu.

Yaşanan gelişmeleri takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı, zırhlı aracının çarpması sonucu ayağından yaralandı. Şeyhanlı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın ise açıklama yapmadan ilçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, DEM Parti, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç'ta Yürüyüşte Gergin Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Taraftarlar ikiye bölündü 904’te Galatasaray taraftarını yıkan an Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Trump’tan Grönland ve Danimarka’ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Trump’tan Davos’ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 20:01:49. #7.11#
SON DAKİKA: Suruç'ta Yürüyüşte Gergin Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.