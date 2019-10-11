Sürücü rahatsızlanınca otomobile çarptı: 3 yaralı

İZMİT'te sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü, refüje çıktıktan sonra bir otomobile arkadan çarptı. Muavin otobüsü bariyerlere çarparak durdururken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kilez Deresi mevkiinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen 35 PK 971 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ahmet Duru, bir anda fenalaşarak aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun önündeki refüje çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 JB 970 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada otobüsün direksiyonuna müdahale eden muavin Yalçın Mankır, aracı yaklaşık 100 metre sonra yolun kenarındaki bariyerlere çarptırarak durmasını sağladı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan ismi öğrenilemeyen sürücü, acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada direksiyon başında fenalaşan otobüs şoförü Ahmet Duru ve kazada yaralanan muavin Yalçın Mankır da ambulanslar ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular, bölgeye getirilen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde bir şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Trafik, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza öncesinde otobüsün sürücüsünün kontrolünden çıkma anı yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün aniden kontrolden çıkarak yolun sol şeridinden sağa geçmesi ve akaryakıt istasyonunun refüjüne çıkması, ardından otomobile çarpması yer alıyor.