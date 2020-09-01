Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, evin çatısına uçtu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir otomobile çarpıp, kot altında kalan bir evin çatısına uçtu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir otomobile çarpıp, kot altında kalan bir evin çatısına uçtu. Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, Gölköy Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü, kamyonetin kontrolünü, rampadan aşağı indiği sırada kaybetti. Kamyonet yol kenarında, park halindeki otomobile çarptıktan sonra, kot altında kalan bir evin çatısına uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kamyonet ise bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Gölköy, Bodrum, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:45 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, evin çatısına uçtu - Son Dakika

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